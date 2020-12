Sicilia, in arrivo il vaccino Covid: ecco dove si farà e a chi è rivolto

Il vaccino contro il coronavirus è finalmente pronto. Il 27 dicembre vi sarà la prima somministrazione a vari medici di tutti gli ospedali siciliani. Anche medici del Cannizzaro di Catania e del Garibaldi saranno sottoposti a vaccino Pfizer.

Il vaccino contro il coronavirus è finalmente pronto e si prepara ad arrivare in Sicilia. Il 27 dicembre alle ore 11:30 si comincerà con le prime somministrazioni in varie strutture di Palermo. La prima somministrazione avverrà all‘ospedale civico di Palermo, proseguiranno poi anche al Policlinico, dove sono state allestite 9 postazioni. Alle ore 15:30 si proseguirà anche alla Rsa di Via La Loggia.

Come riporta La Repubblica, nei tre giorni successivi si continuerà anche a Villa Sofia-Cervello e all’Asp di Palermo con delegazione di 10 medici impegnati nei reparti covid in arrivo da tutti gli altri ospedali della Sicilia. L’assessorato alla salute ha messo a punto gli ultimi dettagli della campagna vaccinale al via domenica. Un V-day simbolico con l’arrivo delle prime dosi, circa 685 della Pfizer, da somministrare entro mercoledì.

L’obiettivo del governo Musumeci è quello di vaccinare tutti i siciliani entro l’estate 2021. “Sulla base dell’esiguo numero di dosi di vaccino assegnate e tenuto conto che esse sono conservate in cryo-box alla temperatura di 2-8 gradi, si è ritenuto opportuno somministrarli nell’area metropolitana di Palermo, coinvolgendo il personale sanitario operante su tutto il territorio nazionale”, si legge nella nota dell’assessorato inviata alle aziende sanitarie e ospedaliere.

Vaccini a medici di tutta la Sicilia

Nel padiglione 24, dalle 11:30, saranno vaccinati fra 50 e 70 operatori del Civico del Pronto soccorso e dell’area di emergenza, alla presenza di un medico allergologo e di un rianimatore. Alla prima vaccinazione parteciperà anche il governatore Nello Musumeci. Nello stesso giorno, alle 15:30, i medici dell’Asp andranno nella Rsa di via Loggia per vaccinare gli anziani ospiti e gli operatori.

Lunedì saranno vaccinati circa 50 operatori al giorno. Dal 28 al 30 dicembre al Civico di Palermo saranno vaccinati giornalmente 10 operatori dell’ospedale Garibaldi di Catania, 10 del Cannizzaro, 10 di Ismett, 10 dellistituto Bonino Pulejo di Messina e 10 interni.

A Villa Sofia Cervello, invece, saranno vaccinati quotidianamente dal 28 al 30 dicembre 10 dipendenti, 10 operatori sanitari dell’Asp di Trapani, 10 dell’Asp di Agrigento, 10 dell’Asp di Siracusa e 10 dell’ospedale Papardo di Messina.