Covid-19, in Sicilia 669 nuovi casi: Catania provincia più colpita

Coronavirus: tutti i dati odierni relativi a Sicilia ed Italia su contagi, decessi e guariti.

Si evidenzia uno scarto notevole tra i numeri di qualche settimana fa e quelli di oggi, 21 dicembre. La Sicilia ha registrato solo 669 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore: tuttavia, i tamponi effettuati ammonterebbero a poco più di 6.000 (6.216, per la precisione).

I nuovi decessi sarebbero 26: il totale delle vittime per Covid-19 in Sicilia sale, così, a 2.181. Cresce di 13 unità il numero dei più generici ricoveri e di 3 quelli in reparti di terapia intensiva.

I nuovi guariti registrati sarebbero 623. Attualmente, in Sicilia, i positivi sarebbero in totale 33.903 (32.636 delle quali asintomatiche e in isolamento domiciliare).

I dati per provincia

Catania: 279 nuovi casi;

Palermo: 212 nuovi casi;

Messina:33 nuovi casi;

Ragusa: 40 nuovi casi;

Trapani: 2 nuovi casi;

Siracusa: 39 nuovi casi;

Agrigento: 0 nuovi casi;

Caltanissetta: 52 nuovi casi;

Enna:12 nuovi casi;

E in Italia?

Oggi, 21 dicembre, all’interno della Penisola si registrano 10.872 nuovi casi. I decessi ammonterebbero, poi, a 415.