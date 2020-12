Catania, muore medico del Policlinico: aveva 40 anni

Tragedia al Policlinico: è deceduto il responsabile del reparto di Rianimazione. Tanti i messaggi di cordoglio.

I colleghi, la famiglia e Catania tutta piangono la scomparsa di Cristian Ilardi, un giovanissimo medico.

L’uomo, di soli 40 anni, ricopriva il ruolo di responsabile del reparto di Rianimazione del Policlinico di Catania. Il decesso non sarebbe stato causato dal Covid-19, bensì da altre malattie. L’uomo ha già ricevuto l’ultimo saluto: i funerali hanno avuto luogo all’interno del Duomo di Catania.

Sono stati numerosi i messaggi via social che hanno ricordato il dottor Ilardi: “Mannaggia Cristian, mannaggia! Hai fatto piangere tutti, in una Chiesa che pariva a festa da Santuzza. Tutta piena, di colleghi, di amici e parenti. E lo so, lo so, che avresti voluto vedere tutti ridere, lo ha detto anche la tua collega, ma che ti aspettavi, che volava in cielo una persona speciale come te e la gente che ti ha conosciuto non soffrisse per il distacco?”.