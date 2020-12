Dark Mode WhatsApp: come attivare la funzione

Dark Mode WhatsApp: come si attiva la funzione scura sugli schermi? Tutte le istruzioni per farlo su Android, su iOS e su WhatsApp web anche da pc.

Da quando è stata introdotta la Dark Mode WhatsApp, in tanti hanno deciso di attivare questa funziona che rende scuro lo schermo e ti permette di far riposare gli occhi.

Come si attiva la Dark Mode di WhatsApp?

Ci sono due procedure diverse, a seconda che si tratti in Android o di Apple. In entrambi casi, è necessario avere l’ultima versione aggiornata dell’applicazione.

Per attivarlo su Android 10:

• Vai su “Impostazioni”;

• Seleziona “Display”;

• Seleziona “Tema scuro”.

Con questa operazione, la dark mode si attiverà in automatico anche su WhatsApp.

Se possiedi Android 9:

• Apri l’App;

• Clicca sui tre puntini che trovi in alto a destra;

• Clicca su “Impostazioni”;

• Clicca su “Chat”;

• Clicca su “Sfondo scuro”

Se possiedi iOS e quindi Apple:

• Vai su Impostazioni generali;

• Seleziona “Display”;

• Seleziona “Aspetto scuro”.

Dark Mode: a cosa serve?

Questa funzione esiste anche per altre applicazioni, come Twitter e Youtube. Si può infatti scegliere se tenerla nella versione in bianco o nella versione in nero, cambiando totalmente le impostazioni dei colori. Con la Dark Mode si passa dai colori molto accesi (bianco e verde) a colori più bluastri. Perché attivarla?

• Ti permette di risparmiare batteria

• Ti permette di riposare gli occhi

I colori poco accesi sono l’ideale se si trascorrono molte ore sullo smartphone di sera. Quelli serali sono i momenti in cui in tanti si collegano, post lavoro e post studio. In molti trascorrono già tante ore al pc durante la giornata, per cui gli occhi risultano sempre stressati ed esposti. Adottare la dark mode può essere un metodo utile per chattare di sera, senza sottoporre a ulteriore stress gli occhi.

Dark Mode anche sul pc

Non tutti lo sanno, ma è possibile attivare la funzione anche su WhatsApp Web, con un piccolo trucco. Per usufruirne, è necessario possedere la versione aggiornata di Google Chrome o di Mozilla Firefox.

La procedura da seguire è la seguente:

• Entrare su WhatsApp Web da pc

• Cliccare sui tre pallini in alto a destra

• Cliccare su “Impostazioni”

• Seleziona “Tema” e poi “Scuro” e infine “Ok”

Si può tornare alla versione normale, ripetendo da capo questa operazione.