WhatsApp Web, arriva il “dark mode”: ecco come attivarla

Il sito WABetaInfo ha scovato un trucchetto per abilitare la dark mode all'interno di Whatsapp Web. Scopriamo insieme quali sono i passaggi da fare per procedere all'attivazione.

Dopo avere rilasciato la dark mode sui dispositivi Android e iOS, Whatsapp si appresta ad aggiornare la versione web della sua applicazione. Questo è quanto scoperto da WABetaInfo, un noto sito dedicato a sviscerare tutti gli aspetti nascosti e i relativi aggiornamenti dell’app detenuta da Mark Zuckerberg. Non si tratta di una versione ufficialmente disponibile, ma a quanto pare gli sviluppatori sono a lavoro per implementare al meglio il tema scuro. Infatti, hanno lasciato delle tracce visibili all’interno del codice. Sfruttando queste tracce è possibile mettere in atto una modifica del codice sorgente affinchè venga visualizzata la dark mode provvisoria.

Per abilitare questa modalità provvisoria di visualizzazione dell’interfaccia di WhatsApp Web, è necessario attivare l’opzione sviluppatori sul proprio browser di riferimento. In tal senso esiste una guida unica per tutti, pertanto dovreste cercare delle indicazioni specifiche in base al vostro browser. È vivamente consigliato l’utilizzo Chrome per via della sua semplicità di utilizzo. Ad ogni modo, una volta attivata la modalità sviluppatori, occorre recarsi presso l’indirizzo “web.whatsapp.web” ed eseguire la consueta procedura di autenticazione mediante la visualizzazione del codice QR.

Arrivati a questo punto, bisogna aprire la finestra dedicata agli sviluppatori, nello specifico occorre utilizzare lo strumento “ispeziona elemento” attivabile tramite il tasto destro del mouse. Successivamente cercare la stringa body class = “web” e sostituirla con la seguente body class = “web dark”. In conclusione, dovete premere il tasto invio per salvare momentaneamente le modifiche che avete apportato e godervi il tema scuro. Questa procedura va ripetuta ogni singola volta che effettuate l’accesso sulla piattaforma.