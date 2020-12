Sicilia, verso un Natale blindato: sindaci chiudono centri storici e piazze

Sicilia blindata per le feste. I sindaci dei maggiori comuni limitano gli spostamenti in piazze e centri storici e intensificano i controlli. Un confronto città per città.

Da Catania a Palermo, da Agrigento a Messina, i sindaci siciliani vietano assembramenti e dispongono chiusure di centri storici e piazze. Sono i preparativi a un vero e proprio Natale blindato, che ricordano, per certi aspetti, quelli già presi a Ferragosto di chiusura delle spiagge. L’ordinanza di Musumeci, in vigore dai prossimi giorni, consente ai sindaci di concordare con gli esercizi pubblici l’orario continuato e adottare limitazioni d’accesso alle aree comunali (come zone pedonali e luoghi pubblici di aggregazione) per evitare assembramenti e stazionamenti prolungati. Una possibilità recepita dai sindaci dei maggiori comuni siciliani, che si sono già attivati con divieti e altre iniziative.

Palermo

A partire da oggi, il sindaco del capoluogo regionale, Leoluca Orlando, vieta lo stazionamento in centro, da piazza Croci alla stazione centrale, dalle 11 alle 22 tutti i giorni. Si tratta forse del provvedimento più severo preso finora in Sicilia. Viene consentita la fila davanti ai negozi e si potrà comunque passeggiare, ma non è ancora chiaro se ci si potrà anche sedere nei tavolini all’aperto. Il Comune finora non ha chiarito. Il primo cittadino panormita pensa anche a un orario prolungato dei negozi dalle 9 alle 21 e attende di concordare la misura con le associazioni di categoria.

Catania

A Catania, il recentemente reintegrato sindaco Salvo Pogliese ha disposto la riapertura della metropolitana la domenica, così da gestire meglio il flusso degli spostamenti. Sul piano dei divieti, rimane in vigore quello di stazionamento in piazza Duomo, con le transenne che ormai da settimane circondano il Liotru, così come quello sul Lungomare. Rimandato di qualche giorno l’inizio dei controlli dei 30 nuovi vigili urbani nelle vie del centro, e in particolare in via Etnea, previsto originariamente per oggi. Finora, nessun provvedimento è stato annunciato sull’apertura dei negozi.

Messina

Divieto di stazionamento confermato anche per il prossimo mese da parte di Cateno De Luca, che non programma interventi sugli orari dei negozi. Il sindaco, infine, chiede ai messinesi di guardare la diretta streaming dell’accensione delle luci di Natale e di non riversarsi in massa in centro.

Caltanissetta

Il primo cittadino Roberto Gambino ha sospeso la ZTL in vigore nel centro storico per sabato e domenica, scoraggiando così passeggiate ed assembramenti. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alla fine delle feste. Previsti anche maggiori controlli, mentre si attende il confronto coi commercianti per prolungare gli orari di apertura dalle 7 alle 22.

Agrigento

Divieto di assembramento sul lungomare Falcone e Borsellino e in piazzale Giglia, in vigore da domenica e per tutto il periodo estivo.

Trapani

Previsto un confronto col prefetto per valutare chiusura di piazze e strade.

Siracusa

Divieto di stazionamento. Nella stessa provincia, ad Avola, si punta ad intensificare la collaborazione con le associazioni di volontariato per maggiori controlli. Una possibilità già prevista dall’ordinanza di Musumeci.

Ragusa

Conferma del divieto di stazionamento già in vigore.