Metropolitana di Catania, al via apertura domenicale: date e orari

L'FCE, azienda che da anni gestisce il servizio di metro a Catania, ha deciso di ampliare il servizio per alcune domeniche di dicembre. Ecco quando.

L’FCE ha deciso di sperimentare il servizio della metro anche per alcune domeniche di dicembre. In vista dell’imminenti festività, estendere il servizio dei trasporti pubblici può essere un’ottima soluzione per lo shopping natalizio. Le domeniche in cui il servizio sarà attivo sono state calendarizzate: 13, 20 e 27 dicembre. La prima corsa partirà dalla stazione Nesima alle ore 8.30 e l’ultima, invece, sarà quella da Piazza Stesicoro.

FCE raccomanda a tutti i viaggiatori il rispetto delle disposizioni anti-contagio, invitando l’utenza a osservare scrupolosamente i comportamenti atti al contenimento del contagio da COVID-19, sia quelli di carattere generale che all’interno delle stazioni e dei mezzi di trasporto.