Da “Amuchina” a “congiunti”: le parole più cercate su Google nel 2020

Quali parole hanno digitato più spesso gli italiani nel corso di questi mesi difficili? L'analisi di Google è pronta a svelarlo!

Curiosi di sapere quali parole sono state digitate con più frequenza nel corso di questo anomalo 2020?

Nell’anno segnato dalla pandemia in tutto il mondo gli italiani avrebbero cercato su Google: Coronavirus, Amuchina, congiunti, contagi, nuovo Dpcm, smart working, Weschool per la didattica a distanza, Rsa, Protezione civile, come fare il pane in casa.

È quanto emerge dall’analisi di Google che ha pubblicato “Un Anno di Ricerche 2020”: uno sguardo a personaggi, domande, argomenti che spiccano quest’anno rispetto alla scorso anno.

Tra le parole più digitate negli ultimi 12 mesi anche il fuoriclasse Diego Armando Maradona, scomparso pochi giorni fa, e Gigi Proietti, il grande mattatore venuto a mancare il 2 novembre scorso.

Le parole chiave della pandemia ci sono tutte nelle ricerche degli italiani, così come le domande in tema coronavirus che gli utenti hanno rivolto al motore di ricerca in quest’anno che sta finendo. ‘Perchè si chiama Covid 19’, ‘Perchè in Germania pochi morti’ sono tra le domande poste a Google (fuori dal tema coronavirus c’è ‘Perché votare si al referendum’).

Nelle ricerche per il ‘fai da te’, spiccano l’Amuchina, la tinta per i capelli, il taglio di capelli per uomo. Tra i ‘Come fare’ ci sono il pane in casa, le mascherine antivirus, la pizza, il tampone e la domanda per il reddito d’emergenza. Nei ‘Cosa significa’ ai primo posti ci sono le parole pandemia, Mes e Dpcm, ma anche Black Lives Matter, il movimento attivista nato all’interno della comunità afroamericana.

Tra i personaggi che hanno registrato il picco di traffico sul motore di ricerca ci sono Alex Zanardi, Silvia Romano, Donald Trump, Giuseppe Conte e anche Elon Musk, l’eccentrico imprenditore di Tesla e Space X. Gli utenti hanno poi consultato Google in occasione di grandi addii, nel mondo dello spettacolo e non solo: al primo posto c’è Maradona, poi Kobe Bryant, Gigi Proietti, Ennio Morricone, Ezio Bosso, Sean Connery e anche Jole Santelli.

Tra gli eventi più cercati dagli italiani nel 2020 ci sono infine il Campionato di serie A, le elezioni Usa e il Festival di Sanremo.