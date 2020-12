Serie TV per imparare l’inglese: quali guardare?

Guardare serie TV per imparare l'inglese: è possibile? Sono in tanti a chiederselo, ecco quindi una lista delle serie che vi consigliamo di guardare in lingua originale.

Quante volte vi siete chiesti se è possibile imparare l’inglese guardando serie TV o film? Se si desidera imparare una lingua nuova, guardare film e serie TV può essere sicuramente d’aiuto. Ma questa abitudine deve essere anche accompagnata dalla frequenza di un corso di inglese, come quelli organizzati da Campus Athena, scuola di inglese a Catania.

I vantaggi di guardare serie TV in lingua originale (con sottotitoli in italiano o in inglese), perché è possibile:

• Assimilare espressioni colloquiali e appartenenti al linguaggio parlato;

• Acquisire la giusta pronunci, ascoltando con attenzione il suono delle parole pronunciate da attori e attrici;

• Imparare attraverso un metodo coinvolgente, che non prevede l’uso dei classici libri di grammatica;

Non tutte le serie Tv sono però uguali, anzi presentano livelli di difficoltà differenti. Per scegliere quale guardare, infatti, bisogna tenere conto del proprio livello di comprensione della lingua straniera.

Film e Serie Tv per imparare l’inglese

Tra le serie Tv da vedere in lingua inglese con sottotitoli in italiano o in inglese ti consigliamo:

• Friends: livello base-intermedio;

• Game of Thrones: livello intermedio;

• House of cards: livello avanzato;

• Sherlock: livello intermedio-alto;

• The Crown: livello avanzato;

• Sex and the city: livello intermedio;

• The Simpsons: livello base-intermedio;

• Downtown Habbey: livello intermedio;

• Gossip Girl: livello base-intermedio;

Preferisci guardare un film? Ecco alcuni titoli che ti consigliamo di guardare in lingua originale:

• Notting Hill

• Harry Potter

• Titanic

• Star Wars

• Pirati dei Caraibi

Quello che non sapevi sulle Serie TV in inglese

Guardare una serie TV in inglese è uno dei modi più interessanti di imparare una nuova lingua perché, tra colpi di scena e attimi di suspense, ti fa appassionare puntata dopo puntata. Chi la guarda si sente stimolato ad andare avanti e a superare l’ostacolo della lingua, perché ci si sente coinvolti e ci si immedesima.

Se si parte da un livello base, l’ideale sarebbe iniziare a guardare una serie TV in lingua originale con sottotitoli in italiano. Man mano si familiarizza non solo con la lingua ma anche con il vocabolario e le espressioni utilizzate dagli attori, così poi da poter proseguire con sottotitoli in inglese.

Ma dobbiamo ammetterlo: se si vuole imparare una lingua in modo completo, occorre frequentare un corso di inglese. Campus Athena organizza corsi di inglese Catania, con orari flessibili adatti sia a studenti che a lavoratori adulti. Grazie al metodo delle insegnanti, è possibile prepararsi alle certificazioni internazionali Cambridge, Goethe, Dele e Delf-Dalf.

Serie tv troppo difficili? Prova con una canzone

Associare il significato di una parola al testo di una canzone è un piccolo trucco che viene praticato anche nelle scuole in inglese. Di frequente, infatti, le insegnanti possono far riferimento a canzoni famose, citando phrasal verbs o termini poco diffusi.

E allora perché non farsi aiutare dalla musica? I nostri consigli sono:

• Utilizzare gli auricolari per ascoltare bene

• Stampare il testo della canzone e leggerlo a voce alta

• Provare a cantare seguendo la musica

Le canzoni che ti suggeriamo di provare a cantare sono:

• “Shape of You” di Ed Sheeran

• “Without You” di Avicii

• “Believer” degli Imagine Dragons

• “The Lazy Song” di Bruno Mars

• “All of me” di John Legend