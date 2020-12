8 dicembre: negozi e supermercati aperti in Sicilia?

8 dicembre: supermercati e centri commerciali sono aperti? Facciamo un po' di chiarezza sulle aperture e sugli orari, a seguito dell'ultimo Dpcm di Conte.

L’8 dicembre è il giorno dell’Immacolata. Un giorno festivo in cui solitamente i centri commerciali pullulano di gente, che approfitto di un giorno di pausa dal lavoro per iniziare o completare gli acquisti natalizi. Tuttavia, quest’anno, la situazione sarà ben diversa. A causa della situazione epidemiologica, infatti, questi rimarranno chiusi. Ma vediamo, nel dettaglio, aperture e chiusure di negozi, supermercati e centri commerciali.

8 dicembre: chiusi i centri commerciali

Come stabilito dall’ultimo Dpcm, i centri commerciali saranno chiusi il giorno dell’Immacolata. Il governo ha deciso, infatti, che nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali devono rimanere chiusi. Ciò significa che anche oggi, lunedì 7 dicembre, i centri commerciali sono chiusi. La misura è stata introdotta per evitare accalcamenti e assembramenti al chiuso nei centri commerciali, dove di solito la gente si riversa per approfittare del giorno di pausa e dedicarsi allo shopping. All’interno dei centri commerciali rimarranno pertanto aperte farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole.

8 dicembre: negozi e supermercati

La stessa sorte non toccherà, invece, ai negozi e ai supermercati. L’apertura dei supermercati, in particolare, è sempre concessa perché si tratta di punti vendita di generi alimentari, dove è possibile acquistare generi di prima necessità. L’apertura è quindi concessa a ipermercati, supermercati e minimarket. Si segnala, tuttavia, che alcuni punti vendita potrebbero decidere in autonomia di aprire solo per mezza giornata. Consigliamo, quindi, di controllare gli orari di apertura e di chiusura dei supermercati.