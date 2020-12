Meteo Sicilia, ancora maltempo: diramata altra allerta gialla

Continua il maltempo in Sicilia dopo un'Immacolata all'insegna dell'instabilità. La Protezione Civile dirama allerta gialla in Sicilia per la giornata di oggi.

Il maltempo sembra non dare tregua alla Sicilia e, in generale, al Centro-Sud della nostra Penisola.

In Sicilia, in particolare, la Protezione Civile ha diramato un’ennesima allerta gialla per la giornata di oggi, 9 dicembre 2020.

Di fatto, all’interno dell’Isola e per le prossime 24-36 ore, si potrebbe assistere a precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Possibili anche le grandinate. Si prevedono, inoltre, venti forti e mareggiate. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si esplicita, infine, che in Sicilia il tempo dovrebbe rimanere instabile anche nella giornata di domani, giovedì 10 dicembre, con piogge e rovesci intermittenti.

Allerte gialle, arancioni e rosse

La Protezione Civile ha valutato per oggi, mercoledì 9 dicembre, allerta rossa nell’area meridionale della Campania e nella Provincia Autonoma di Bolzano. Valutata, poi, l’allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Trento, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, in Umbria, sulla Campania settentrionale, sul settore occidentale della Basilicata, su gran parte del versante tirrenico della Calabria.

Infine, l’allerta gialla riguarda gran parte della Penisola. In particolare, questa è stata valutata per Lazio, Abruzzo, Sicilia, i settori centrale e orientale dell’Emilia-Romagna, il settore costiero della Toscana, su gran parte del Molise, per la Sardegna occidentale e per i restanti territori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Calabria.