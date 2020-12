Meteo Sicilia, pioggia per la festa dell’Immacolata: previsioni della settimana

Meteo Sicilia. Maltempo che continua a non dare tregua in Sicilia. Già da fine novembre infatti il sole sembra aver abbandonato l'isola, lasciando spazio al temporali e rovesci. Ecco le previsioni per la settimana caratterizzata dalla festa dell'Immacolata

Meteo Sicilia per l’Immacolata sotto la pioggia. Queste le previsioni in vista dell’8 dicembre in gran parte dell’Isola, così come nell’Italia intera, dove il quadro è di deciso peggioramento. L’ondata di perturbazione partirà dalle regioni centro-settentrionali e passando da Liguria e Toscana, oltre che dalle zone costiere ed interne laziali, si estenderà piano piano al resto dell’Italia, andando a colpire le restanti regioni.

METEO SICILIA: 9 DICEMBRE ANCORA PIOGGIA

Mercoledì 9 l’Italia continuerà ad essere caratterizzata dal maltempo. Rovesci sono attesi su tutte le aree tirreniche e dunque su quelle toscane, Laziali e poi su Campania, Calabria e anche in Sicilia.

GIOVEDì 10 DICEMBRE

Arriviamo a giovedì 10 dicembre quando si potrà vivere una pausa più asciutta al Nord e anche su gran parte del Centro-Sud, previsto invece qualche rovescio su Liguria, Lazio, Sardegna, Campania e Sicilia. Questo momento di relativa tregua dal maltempo sarà dovuto all’allontanamento del vortice dal nostro Paese. Tuttavia, già dalla serata del 10 dicembre una nuova perturbazione si avvicinerà alla Sardegna, provando le prime precipitazioni sull’isola e creando perturbazioni e problemi nel resto del sud.

VENERDì 11 DICEMBRE

Dalle prime ore di venerdì 11 e per tutto il corso della mattinata sono attese frequenti piogge al Sud, invece dal pomeriggio si dovrebbe avere un netto miglioramento delle condizioni climatiche.

WEEKEND

Da domenica 13 potrebbe aprirsi una fase più tranquilla per molte aree del nostro Paese e un definitivo miglioramento delle condizioni climatiche anche al Sud e in Sicilia.