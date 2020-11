Meteo Sicilia, ancora maltempo: diramata nuova allerta gialla

Il sole sembra ormai un ricordo lontano: in Sicilia domina in questi giorni il maltempo. Prevista allerta gialla anche per domani. Di seguito tutti i dettagli.

In parte della Sicilia, oggi, la vera protagonista è stata la pioggia. A cosa si assisterà, invece, domani? Secondo le previsioni e l’ultimo avviso della Protezione Civile, il maltempo colpirà l’Isola anche nelle prossime ore.

In particolare si prevedono per la giornata di domani, mercoledì 25 novembre, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in parte del territorio.

Di conseguenza, la Protezione Civile ha deciso di estendere anche a domani l’allerta meteo gialla, già in vigore nel corso di queste ore.

Le zone interessate sono: la Sicilia Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

I venti soffieranno localmente forti dai quadranti settentrionali sui settori ionici. Risulterà, infine, localmente molto mosso il Mar Ionio.

E le temperature? Secondo le ultime previsioni, domani, i gradi a Catania (dove sono previste piogge e schiarite) oscilleranno da un minimo di 14 ad un massimo di 18. Ad Enna, invece, il termometro potrebbe segnare anche 5 gradi minimi.