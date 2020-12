Coronavirus Sicilia, quasi 1400 nuovi casi: oltre un terzo a Catania

Coronavirus Sicilia, calano di poco ricoveri e terapie intensive. I dati del bollettino del Ministero della Salute divisi provincia per provincia.

In leggero aumento rispetto a ieri i casi di Coronavirus in Sicilia, come dimostrato dal consueto bollettino settimanale pubblicato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, nell’Isola si registrano 1.365 nuovi casi, 71 in più rispetto alla giornata di ieri, malgrado un decremento di circa 500 tamponi processati. L’aumento di positivi si registra anche a livello nazionale, dove il totale (circa 24 mila) è aumentato di 1000 unità nelle ultime 24 ore.

Migliora, invece, la situazione negli ospedali, dove si registrano solo 12 nuovi ingressi, tre in meno rispetto a giovedì. I pazienti ricoverati nell’Isola sono in tutto 1.431, di cui 216 in terapia intensiva. Quasi 2 mila, inoltre, i pazienti dimessi o guariti. Ancora grave, invece, il numero di decessi. Il totale dall’inizio della pandemia in Sicilia è pari a 1.689 vittime, di cui 49 nelle ultime 24 ore. Un numero tristemente stabile da settimane.

Quanto ai casi di Coronavirus in Sicilia divisi tra le varie province, su questo fronte il quadro dei contagi è molto diverso a seconda della zona. Ancora numerosi i casi a Catania, 551 in totale. La provincia etnea da qualche tempo desta qualche campanello di allarme e ha cifre superiori a quelle di numerose province del Nord Italia, dove eppure i casi sono molto più numerosi a livello regionale.

Nel resto della regione, questi i casi di Coronavirus Sicilia provincia per provincia: 274 a Messina; 38 a Siracusa; 39 a Ragusa; 40 a Enna; 87 a Caltanissetta; 38 ad Agrigento; 291 a Palermo; 7 a Trapani.