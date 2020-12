Misterbianco, da domani si attivano nuovi autovelox

Nella zona di Misterbianco e nelle prossime ore verranno attivati due autovelox: ecco tutti i dettagli su tratti coinvolti e limiti di velocità.

Nelle prossime ora saranno attivati due autovelox installati precedentemente lungo la ex SS 121: è quanto comunicato dalla stessa Polizia Municipale di Misterbianco.

In particolare, si esplicita che da domani, 4 dicembre, si procederà al regolare rilevamento elettronico delle infrazioni di eccesso di velocità, sul tratto di via Aldo moro, ex SS 121.

La strumentazione, che consiste in 2 unità bidirezionali fisse, è collocata al km 6+300 in direzione Misterbianco-Paternò e al km 7+100 in direzione Paternò-Catania e riprende entrambe le corsie per ogni carreggiata.

Secondo quanto indicato, le postazioni di controllo sono regolarmente segnalate, oltre che presegnalate con appositi cartelli previsti dal codice della strada.

Quali sono i limiti di velocità imposti? Questi saranno fissati a 50km/h in direzione Paternò e 70 km/h in direzione Catania. Chiunque non rispetterà tali limiti, verrà sanzionato

Va ricordato infine che i due autovelox sono stati installati già a novembre. Tuttavia, fino ad ora, questi strumenti sono stati utilizzati soltanto in modalità tutor al fine di monitorare la velocità degli automobilisti e renderli più responsabili.