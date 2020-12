Meteo Sicilia, ancora maltempo: allerta gialla per temporali

Meteo Sicilia che vede il ritorno del maltempo su quasi tutta l'Isola. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per la giornata di oggi. Queste le previsioni giorno per giorno.

Mentre nel Centro-Nord arrivano le prime nevicate anche in pianura, il meteo Sicilia vede il ritorno di piogge e temporali sull’Isola. Malgrado l’inizio mattinata soleggiato, infatti, la Protezione Civile ha diramato nel pomeriggio di ieri un’allerta meteo per ordinaria criticità di allerta gialla su svariati quadranti dell’Isola. Nei catanesi è ancora forte il ricordo della tromba d’aria che ha colpito la città lo scorso fine settimana, causando danni e timori. Tuttavia, l’allerta meteo riguarda in particolare i quadranti centro-meridionali della Sicilia.

Nel dettaglio, il meteo Sicilia prevede un’allerta gialla per rischio temporali sui seguenti quadranti dell’Isola: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Il fenomeno, però, è in evoluzione e la perturbazione potrebbe colpire anche altre parti della regione. Vediamo la situazione oggi e nei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: le previsioni giorno per giorno

Per la giornata di oggi, mercoledì 2 dicembre, il meteo Sicilia prevede piogge e temporali su Trapanese, Nisseno e Agrigentino. Possibilità di piogge e schiarite nel corso della giornata anche sul resto dell’Isola. Le temperature minime sono in diminuzione, mentre le massime si mantengono stabili. Moderati i venti a eccezione di Trapani, dove si prevede una maggiore intensità.

Situazione in peggioramento a partire da giovedì, con probabili precipitazione anche sul versante orientale della regione. Il meteo Sicilia infatti prevede temporali su Catania, Messina e Ragusa. Piogge e temperature in diminuzione anche nel resto dell’Isola, dove non si escludono temporali isolati.

Torna il bel tempo su tutta l’Isola nella giornata di venerdì, con sole e cielo poco nuvoloso, ma si tratta di una situazione temporanea. Già a partire da sabato, infatti, il meteo Sicilia vede il ritorno di piogge e temporali sui quadranti orientali dell’Isola. Piogge su quasi tutti i quadranti e temporali isolati per domenica, con l’eccezione della parte sud-orientale della regione.