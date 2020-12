SociaLive: studenti a confronto con esperti di Digital marketing

Si è concluso ieri SociaLive, l'evento di formazione gratuito per gli studenti dell'Università di Catania e organizzato da LiveUnict. Vediamo cosa è successo durante le lezioni online.

Uno spazio di confronto tra esperti di Digital marketing e appassionati studenti dell’Università di Catania. Potremmo definire così SociaLive, l’evento di formazione gratuito organizzato da LiveUnict.

La sessione di formazione si è svolta ieri, lunedì 30 novembre, e ha tenuto gli studenti con gli occhi incollati allo schermo fino alle 13.00. Tutti gli interventi, infatti, si sono svolti online tramite la piattaforma Zoom e hanno visto la partecipazione di quattro professionisti di Digital marketing.

L’evento si è aperto con lo speech dell’Instagram Specialist Marco Raitano, che ha fatto un focus sul local marketing. Come gestire il profilo di un’attività locale? È questo il punto interrogativo sul quale verteva il suo intervento, che è stato seguito da una pioggia di domande da parte degli studenti.

In seguito gli studenti sono entrati ancor di più nel mondo di LinkedIn, grazie all’intervento della LinkedIn Trainer Maria Letizia Russo. Questo social è sempre un po’ sottovalutato dagli studenti universitari, che iniziano a “frequentarlo” solo dopo la laurea e solo in funzione del lavoro. È vero che LinkedIn è il social dedicato al mondo del lavoro, ma è proprio lì che inizia la costruzione della propria identità digitale: è questo ciò che Maria Letizia Russo ha spiegato agli studenti.

Il terzo intervento non poteva tralasciare una delle professioni digitali più diffuse: quella del copywriting. E così è toccato alla copywrtiter Anna Rachele Capolingua fare addentrare i giovani nel mondo della scrittura, e in particolare dei blog. Come si gestire un blog e come strutturare un piano editoriale per gli articoli? Anche questa volta gli studenti hanno interagito spinti dalla curiosità.

Infine, si è passati al Neuromarketing, uno dei mondi più affascinanti del Digital Marketing. A parlarne è stato lo specialista Federico Rinoldo, con una lezione che ha incuriosito e allo stesso tempo divertito i più giovani.

Una giornata di formazione che si è trasformata di un momento di profondo confronto sulle professioni digitali e su tutto ciò che appassiona il mondo degli studenti.