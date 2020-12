Vaccino Covid, Comitato di Bioetica: “Se necessario, renderlo obbligatorio”

Il Comitato di Bioetica ha espresso la necessità, qualora di dovesse profilare una situazione di emergenza, di rende obbligatorio il vaccino contro il Coronavirus.

Ormai da diverse settimane si parla dell’imminente arrivo del vaccino contro il Covid-19, che sarà somministrato prima alle fasce definite a rischio e, in seguito, a tutti gli altri. Come chiarito dal Governo, il vaccino non sarà obbligatorio. Il Comitato di Bioetica, tuttavia, si è espresso nelle ultime ore, affermando come, in caso di emergenza, non sarà da escludere l’obbligatorietà del vaccino.

“Si ritiene – fanno sapere dal Comitato di Bioetica – che debbano essere fatti tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale, non escludendo l’obbligatorietà in casi di emergenza, soprattutto per gruppi professionali maggiormente esposti all’infezione e alla trasmissione della stessa”. È quanto si può leggere nel dossier “I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione”, pubblicato sul sito del comitato

“Si auspica – si legge ancora – che tale obbligo sia revocato qualora non sussista più un pericolo importante per la società e sia privilegiata e incoraggiata l’adesione spontanea da parte della popolazione. Perché il vaccino anti-Covid sia accettato dai cittadini si rende indispensabile un’informazione e comunicazione trasparente, chiara, comprensibile, consistente e coerente, basata su dati scientifici sempre aggiornati, identificando le fonti di disinformazione e falsa informazione“.

Il monito del Comitato di Bioetica si rivolge anche alle aziende farmaceutiche, affinché si rendano conto della propria responsabilità sociale nel contesto di questa grave situazione pandemica.