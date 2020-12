Nuovo Dpcm Natale: gli studenti fuori sede possono tornare a casa?

Nuovo dpcm Natale: gli studenti fuori sede potranno tornare a casa? Le ipotesi sono ancora tutte aperte, ma sembrano esserci possibilità per gli universitari.

Cresce l’attesa per il nuovo Dpcm Natale e gli interrogativi sono tanti: gli studenti fuori sede potranno rientrare a casa? Non ci sono ancora certezze assolute, ma una risposta arriverà presto con nuovo decreto. Decreto che regolerà le nostre festività e che, probabilmente, rimarrà in vigore fino al 15 gennaio. Le ipotesi sono tante e, in queste ore, è in corso un incontro tra il presidente del Consiglio Conte, il ministro della Salute Speranza, il ministro D’incà e i capigruppo di maggioranza. La bozza, tuttavia, non sarà inviata alle regioni prima di domani e non entrerà in vigore prima di giorno 4 dicembre.

Gli studenti possono tornare a casa?

Sebbene le intenzioni del governo siano quelle di evitare gli spostamenti, è molto probabile che agli universitari fuori sede sarà concesso di rientrare nella propria regione di residenza. Stando alle parole del sottosegretario all’Università e alla Ricerca Giuseppe De Cristofaro, intervistato da Fanpage, gli studenti fuori sede rientreranno infatti in quella categoria di persone a cui sarà concesso di spostarsi da una regione all’altra.

Cosa ne sarà di coloro che hanno spostato la residenza? Oltre alla possibilità per i residenti di spostarsi, si ipotizza una deroga anche per tutti quegli studenti che hanno spostato la propria residenza nella città dove si sono trasferiti per motivi di studio e che vogliono tornare a casa per le vacanze natalizie. Pare che siano, soprattutto, le regioni a spingere per i ricongiungimenti familiari.

Anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, assieme all’assessore alla Salute, Ruggero Razza, avrebbe chiesto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte la possibilità di lasciare aperti gli ingressi in Sicilia. Per permettere i ricongiungimenti familiari, la Regione sarebbe disposta a introdurre anche l’obbligo di tampone.