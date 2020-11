Patente scaduta e foglio rosa: prorogati i termini per il rinnovo

Patente scaduta e foglio rosa: quando rinnovare? Il ministro Cancellieri comunica che il termine risulta prorogato a causa dell'emergenza sanitaria.

Patente scaduta? Arriva un nuovo termine per tutte le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l’emergenza Coronavirus. Il nuovo termine per il rinnovo è spostato – dopo l’ok della Camera al dl Covid – fino alla data di cessazione dell’emergenza che, almeno fino a questo momento, è fissato al 30 aprile 2020.

Patente scaduta: termine rinviato

A fornire spiegazioni in merito alla questione è il viceministro Giancarlo Cancellieri, che precisa: “Da ora in avanti, nel caso si dovesse malauguratamente prolungare l’emergenza Coronavirus e dovesse essere emanato un nuovo dpcm – spiega –, automaticamente verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Un ottimo risultato a favore di quei cittadini che si ritrovano con i fogli rosa o le patenti scaduti o in scadenza durante questo periodo di emergenza sanitaria”.

“Oggi, con il via libera definitivo alla Camera del Dl Covid, è stato prorogato, fino al cessare dell’emergenza da Covid-19 e per tutto il territorio nazionale, il termine di scadenza dei fogli rosa e delle patenti. Pertanto – continua il viceministro Cancellieri – da ora in avanti, nel caso si dovesse malauguratamente prolungare l’emergenza Coronavirus e dovesse essere emanato un nuovo dpcm, automaticamente verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Un ottimo risultato a favore di quei cittadini che si ritrovano con i fogli rosa o le patenti scaduti o in scadenza durante questo periodo di emergenza sanitaria”.

Nelle prossime ore si attende la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché il provvedimento sarà immediatamente operativo.

Carta d’identità scaduta: quando rinnovare?

La novità riguarderebbe non solo la patente scaduta e i fogli rosa, ma anche la carta d’identità. Il termine, inizialmente fissato per il 31 dicembre 2020, risulta ora prorogato fino al 30 aprile 2020. Tuttavia, si precisa che, per quanto riguarda l’espatrio, la validità resta invariata e quindi si deve fare riferimento alla data di scadenza indicata sul documento.