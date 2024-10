L’Italia compie un passo significativo verso la digitalizzazione con il lancio di IT-Wallet, un portafoglio digitale concepito per semplificare la vita quotidiana dei cittadini. A partire dal 4 dicembre, dopo un periodo di sperimentazione che ha coinvolto 50.000 utenti, IT-Wallet sarà disponibile a tutti gli italiani attraverso l’app IO, già utilizzata in precedenza per il Green Pass durante la pandemia.

I documenti digitalizzati nelle fase iniziale

Nella fase iniziale, gli utenti potranno caricare e validare documenti essenziali come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Questi documenti godranno di valore legale e potranno essere presentati anche in situazioni offline, come durante un controllo da parte dei Carabinieri o per la prenotazione di visite mediche. Questa innovazione rappresenta un primo passo verso una gestione più comoda dei documenti personali, particolarmente utile per chi tende a dimenticare il portafoglio a casa.

Le aspettative per il futuro

La vera innovazione di IT-Wallet, tuttavia, è attesa per il 2025, quando il portafoglio digitale sarà utilizzabile anche in contesti ibridi e online. Gli utenti potranno interagire con bancomat e colonnine di servizio, oltre a avere accesso a una vasta gamma di servizi digitali. Il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti, definisce questa iniziativa una “piccola rivoluzione digitale” in grado di garantire sicurezza, inclusione e protezione dei dati.

Gli obiettivi a lungo termine

L’obiettivo finale del progetto è quello di integrare in IT-Wallet una serie completa di documenti d’identità, escludendo solo il passaporto. Tra i documenti che si prevede di aggiungere ci sono certificati anagrafici, titoli di studio, attestati come l’ISEE e la disoccupazione, accesso al fascicolo sanitario elettronico e la firma digitale. Inoltre, collaborando con le aziende private, il portafoglio digitale potrà includere abbonamenti ai mezzi pubblici, biglietti per viaggi e eventi, oltre a servizi di pagamento.

IT Wallet e il contesto Europeo

Il progetto di IT-Wallet si inserisce nell’ambito dell’identità digitale europea, un’iniziativa promossa da Bruxelles per semplificare le procedure burocratiche in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. L’Italia, anticipando i tempi, intende sfruttare IT-Wallet come acceleratore della digitalizzazione, mirando a ridurre l’uso della carta e a facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici e privati. Con questa iniziativa, il governo italiano si prepara a modernizzare ulteriormente la vita dei suoi cittadini, rendendo le interazioni quotidiane più semplici e sicure.