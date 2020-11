Coronavirus, sale ancora il numero delle vittime: oggi in Italia sono 822

Coronavirus: il numero dei decessi per il virus rimane altissimo. Lo segnala il nuovo aggiornamento del Ministero della salute in merito alla situazione epidemiologica.

Coronavirus: i numeri sui decessi in Italia continuano a lasciare senza fiato. Stando a quanto pubblicato dal Ministero della Salute, si contano oggi 822 nuove vittime. Un numero altissimo che, nelle ultime settimane, ha continuato a crescere fino a divenire costante ogni giorno. Secondo gli esperti, si tratta di una conseguenza naturale dei contagi degli ultimi mesi e che, al contrario, la curva dei contagi stia cominciando lentamente ad abbassarsi.

Con gli 822 nuovi decessi di oggi si arriva a quota 52.850 decessi dall’inizio dell’epidemia, un numero che non sembra destinato ad arrestarsi. I nuovi contagi registrati oggi sono 29.003 per un totale di 1.509.875 contagi dall’inizio dell’epidemia. Rimane alto il numero dei guariti: oggi sono +24.031 per un totale di 661.180. Gli attuali positivi sono moltissimi: 795.845 con un incremento di +4.148 oggi.