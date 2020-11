Coronavirus Sicilia, più di 500 nuovi positivi a Catania: il bollettino

Coronavirus Sicilia: rimane costante il numero dei nuovi positivi nell'Isola. La situazione sembra particolarmente grave a Catania e Palermo: i dati di oggi.

Coronavirus Sicilia: continua l’aggiornamento quotidiano da parte del Ministero della Salute sui casi di Covid in Italia e nelle singole regioni. A livello nazionale, il numero dei nuovi positivi torna leggermente a salire rispetto ai giorni scorsi con +29.003 nuovi positivi. Come già prefigurato dagli esponenti del governo e dagli esperti, il numero dei morti continua a rimanere elevato: si registrano oggi +822 vittime.

Per quanto riguarda la situazione in Sicilia, si registra oggi un incremento di 1.768 positivi e di 49 morti per un totale di 1.371 decessi. I guariti sono oggi 1.531 per un totale di 18.890 dall’inizio dell’epidemia. Si registra oggi un incremento, inoltre, di 188 attuali positivi per un totale di 38.508 attuali positivi.

Coronavirus Sicilia: i dati delle 9 province