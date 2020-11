CALCIO CATANIA – Dove vedere la partita gratis contro la Turris

Partita interna dei rossazzurri contro la Turris, ma si torna all'Angelino Nobile di Lentini dopo i problemi sul terreno di gioco del Massimino.

Torna in campo il Calcio Catania questa domenica, dopo la convincente vittoria interna al Massimino contro la Vibonese, finita 2-1. Ma, in seguito alla pioggia caduta poche ore prima delle partita contro i calabresi, il campo dell’ex Cibali è tornato ad avere i ben noti problemi nel manto erboso.

Si torna a giocare, dunque, sul campo neutro dello Stadio Angelino Nobile di Lentini; la partita, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30, stavolta non verrà trasmessa in chiaro da alcune emittente televisiva.

La sfida tra Calcio Catania e Turris sarà però possibile vederla in diretta streaming sulla piattaforma dedicata Eleven Sports: per il mese di novembre basterà registrarsi, effettuare il login e vederla gratuitamente.