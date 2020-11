Sicilia, 5 milioni per riqualificare le sale cinema

Sicilia, 5 milioni per riqualificare le sale cinematografiche. Ci sono 90 giorni di tempo per presentare i progetti.

5 milioni per la riqualificazione delle sale cinematografiche siciliane: la novità arriva dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per l’ammodernamento delle strutture, l’adeguamento degli impianti e la nuova realizzazione.

Gli interventi sono inseriti nell’Avviso pubblico per il finanziamento di azioni nel settore delle sale cinematografiche destinato alle Pmi e alle associazioni no-profit che avranno 90 giorni di tempo per presentare le istanze per progetti di riqualificazione delle sale che si trovano nel territorio regionale. Destinatari oltre ai cinema mono e multisala sono anche i cineforum, i cinema d’essai, le cineteche.

“I cinema sono i luoghi della cultura e del sogno per antonomasia – ha dichiarato l’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà.– . Sono spazi di condivisione e di crescita culturale, che diventano essenziali punti di riferimento per le comunità. I canali televisivi a pagamento e la rete internet hanno ridotto il potenziale attrattivo dei cinema, che spesso hanno dovuto chiudere e che nella migliore delle ipotesi, sono obsoleti rispetto agli standard richiesti”.