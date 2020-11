Coronavirus, in Sicilia 1871 nuovi casi: +36.176 in Italia

Coronavirus: di seguito l'aggiornamento su nuovi contagi e decessi in Italia e, in particolare, in Sicilia.

Pubblicato l’ultimo bollettino con i dati forniti dal ministero della Salute. Questo indica che in Sicilia, nel corso delle ultime 24 ore, sono stati registra 1.871 casi a fronte degli 11.470 tamponi effettuati. Gli attuali positivi ammontano, così, a 33.581 mentre restano in isolamento domiciliare obbligatorio 31.809 persone

Sono 40 i nuovi decessi all’interno dell’Isola. Fortunatamente, però, non si registrano nuovi soggetti ricoverati in terapia intensiva ( oggi fermi a 240) anche se il numero di persone ospedalizzate rimane alto (1532).

I nuovi guariti sono, infine, 352.

Ecco i casi per provincia:

a Palermo 512;

a Catania 441;

a Messina 264;

a Ragusa 192;

a Trapani 166;

a Siracusa 77;

a Agrigento 84;

a Caltanissetta 74;

a Enna 61.

E in Italia?

All’interno dell’intera Penisola sono stati registrati 36.176 nuovi soggetti affetti da Covid-19. Si registrano, inoltre, 653 nuove vittime. Adesso, i soggetti attualmente positivi dei quali si ha certezza sono 761.671.