Catania, falsificava i verbali per riprendersi i mezzi sequestrati

Un trentacinquenne presentava falsi verbali per richiedere la restituzione dei mezzi sequestrati. É stato denunciato dal Compartimento di Polizia Stradale Sicilia Orientale.

Un trentacinquenne catanese, C. M., aveva messo in piedi una truffa per impossessarsi dei veicoli sequestrati. Si tratta di un titolare di un’azienda di noleggio di moto e scooter sita a Catania. I mezzi a due ruote erano stati sequestrati o sanzionati perché trovati sprovvisti di copertura assicurativa durante i controlli o essere stati guidati da utenti privi di patente. L’uomo, per riottenere i mezzi sequestrati, aveva prima falsificato i verbali, con i quali veniva autorizzato il ritiro del veicolo e il cambio di affidamento e del luogo di custodia.

Con questo escamotage, l’uomo riusciva, quindi, a rientrare in possesso dei mezzi e a porli nuovamente in circolazione, talvolta andando incontro a nuovi controlli e a nuovi sequestri, che venivano puntualmente elusi con lo stesso sistema. Sono in tutto nove gli episodi contestati, a fronte di complessivi sette motocicli oggetto di sequestro: di questi, due motocicli erano stati sanzionati due volte ciascuno.

Nella giornata di ieri la Polizia ha fatto visita all’azienda e all’abitazione dell’uomo dove sono stati rinvenuti e sequestrati altri documenti falsi per il cambio di custodia, in bianco, quindi pronti per una nuova truffa che gli avrebbero permesso il ritiro di altri motocicli sequestrati. I sette motocicli che erano stati sequestrati e successivamente ritirati grazie alla truffa sono stati nuovamente sequestrati ai fini della confisca assieme ad altri tre che, invece, erano stati immessi in circolazione.