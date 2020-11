Biancavilla, contagi in crescita: il sindaco valuta zona rossa

Crescono i contagi a Biancavilla e il sindaco non esclude la possibilità che il comune possa diventare presto zona rossa.

A Biancavilla sono 115 gli attuali positivi al Covid e 32 le guarigioni. L’ultimo bilancio comunicato dal sindaco Antonio Bonanno. Il primo cittadino precisa in un post pubblico: “sono numeri poco convincenti rispetto al quadro che mi arriva quotidianamente dal confronto con gli operatori della sanità: i numeri sarebbero superiori, rispetto a quelli ufficiali, in termini di contagi“

Il comune potrebbe presto diventare zona rossa. Questo quanto dichiarato dallo stesso sindaco del comune etneo:

“Non si dovesse registrare alcun miglioramento, occorrerà valutare se anche per noi si debba pensare alla possibilità di rientrare tra le Zone rosse. È una riflessione che va fatta perché non va escluso nulla e perché la salute e la protezione sono priorità assolute contro un virus invisibile e spietato. Di certo, non ho alcuna intenzione di subire gli eventi“, ha dichiarato Antonio Bonanno sulla sua pagina Facebook.

Il sindaco Bonanno sottolinea inoltre gli ottimi risultati ottenuti dai controlli nei confronti dei cittadini che infrangono le regole e comunica che, al fine di limitare i contagi, “fino al 3 dicembre non si potrà svolgere il mercato settimanale. Rimarranno solo i generi alimentari così come da disposizioni governative e, comunque, facendo in modo che non si crei affollamento“