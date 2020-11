Master in Cybersecurity & Defence: a Catania si formano gli specialisti del futuro

A Catania si formano specialisti in sicurezza informatica con il nuovo master in Cybersecurity & Defence, proposto dall'Università di Catania e in collaborazione con Free Mind Foundry. Ammissioni fino all'11 dicembre.

In tanti li cercano ma nessuno li trova. Stiamo parlando degli esperti in sicurezza informatica, tra le figure più richieste e specializzate nel settore ICT. Per questo, a Catania è arrivato il Master in Cybersecurity & Defence, proposto dall’Università di Catania in collaborazione con Free Mind Foundry.

Il percorso potrà accogliere un massimo di 35 studenti e le domande di ammissione possono essere inoltrate fino all’11 dicembre 2020.

Master e borse di studio

Il Master universitario di I livello in Cybersecurity & Defence è il primo master in Sicilia del settore, unico nel panorama delle università siciliane. Un’opportunità per perfezionare competenze già acquisite e specializzarsi ancora di più, senza dover fare la valigia perché la sede di formazione si trova proprio dietro l’angolo, ad Acireale presso Free Mind Foundry, hub di ricerca e innovazione tecnologica.

Il corso è rivolto ai laureati in:

Tecnologie informatiche (L/31);

Ingegneria dell’informazione (L/08);

Ingegneria Elettronica (LM/29);

Ingegneria delle telecomunicazioni (LM/27);

Ingegneria Informatica (LM/32).

Il comitato scientifico potrà ammettere al master anche chi non possiede tali titoli, ma ha un curriculum formativo e professionale in linea al percorso proposto. Anche i laureandi possono essere ammessi “con riserva” purché conseguano la laurea non oltre il 30 aprile 2021.

Inoltre, per i più meritevoli sono disponibili anche delle borse di studio, messe a disposizione dalle aziende del settore che vogliono investire nella formazione altamente specialistica propria di questo percorso.

È possibile controllare tutti i requisiti d’ammissione al master e tutti i dettagli per presentare la domanda nel bando ufficiale dell’Università di Catania.

Stage e offerte di lavoro

Partecipare al master in Cybersecurity & Defence rappresenta una preziosa opportunità per molti. Oltre a 318 ore di formazione, il percorso prevede uno stage in aziende di alto profilo nel panorama nazionale per mettere in pratica le conoscenze acquisite e fare un’esperienza direttamente sul campo. Questo tirocinio potrebbe essere, infatti, il primo passo per iniziare una carriera nelle aziende digitali partner o all’interno dell’ hub tecnologico di Free Mind Foundry.

Il master ha l’obiettivo di formare le seguenti figure professionali:

Chief Information Security Officer

Data Protection Officer

Internal Security Auditor

Chief Technical Officer preposto alla cybersecurity aziendale

Sys Admin con funzioni di configurazione delle difese aziendali (e.g. firewall)

Esperto sistemi di protezione CISCO

Esperto sistemi di protezione Fortinet

Consulente cybersecurity e privacy

Nel mercato del lavoro, gli specialisti in sicurezza informatica sono davvero pochi e la richiesta di tali competenze continua a crescere notevolmente, tanto che si prevede che entro il 2021 si avrà bisogno di 3,5 milioni di posti nel settore. Le aziende riconoscono tali figure professionali soprattutto in un periodo storico come questo: oggi in molti si trovano a collaborare in smart working con le aziende, che risultano sempre più preoccupate per la protezione dei propri dati informatici.

Free Mind Foundry Academy

La Free Mind Foundry Academy è un centro per l’alta formazione che ha l’obiettivo di costruire profili professionali altamente specializzati nel settore digitale e informatico. Fondata dall’Ing. Simone Massaro, ha sede ad Acireale, all’interno di unico campus che ospita oggi oltre 250 tra esperti, ricercatori e professionisti.

“Una delle grandi opportunità che abbiamo – ha dichiarato il prof. Bella, direttore del master -, grazie alla collaborazione con Free Mind Foundry, è la possibilità di accedere a risorse di tipo hardware, software, firewall di ultima generazione, e permettere così agli studenti del master di diventare professionisti nel vero senso della parola. Infatti, opereranno su prodotti di ultimissima generazione e di vastissimo utilizzo”.

Grazie al master gli studenti parteciperanno a simulazioni di attacchi informatici, verranno a contatto con tecnologie next-gen (sia vendor-specific che multivendor) e avranno un focus su attacchi e protezione di sistemi SCADA, IoT e reti GPON. Particolare spazio verrà dato alle tecnologie emergenti machine learning applicate alla cybersecurity, sempre più adottate nella enterprise-grade cybersecurity.

L’Academy è riconosciuta come importante centro di formazione ed è abilitata a rilasciare certificazioni Microsoft, Huawei, AWS (Amazon Web Services), Fortinet.

Per info su programma, domanda di ammissione e selezione borse di studio scrivi ad academy@freemindfoundry.com o chiama il numero +39 342 9966588.

