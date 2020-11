Catania, centro storico vietato alle auto anche a novembre: la mappa delle chiusure

Centro storico pedonale a Catania per tutte le domeniche di novembre. Replicata l'iniziativa del Comune: ecco la mappa delle zone interessate.

Il Comune di Catania replica l’iniziativa, già sperimentata per le domeniche di ottobre, del centro storico senza auto. L’iniziativa è stata lanciata dal vicesindaco Roberto Bonaccorsi e l’assessore alla mobilità Giuseppe Arcidiacono, che hanno disposto anche per le domeniche di novembre, a partire dalla prossima, la pedonalizzazione del centro storico.

Queste le vie e piazze che saranno chiuse al traffico dalle 8.30 alle 13.30:

piazza Giuseppe Mazzini; via Auteri; via Madonna Della Lettera; via Giuseppe Garibaldi, da via Spadaro Grassi a piazza Giuseppe Mazzini; via Vittorio Emanuele II, da via Erasmo Merletta a piazza San Francesco; via Erasmo Merletta; via San Giuseppe al Duomo; piazza San Francesco d’Assisi (carreggiata est); via Crociferi, da via Teatro Greco a piazza San Francesco d’Assisi; via Teatro Greco, da via Ospizio di Beneficenza a via Crociferi; via San Francesco; via Alessi; via Bicocca; via Roccaforte; via Collegiata; piazza San Nicolella; via Alessandro Manzoni; via Biscari; via Vasta; via Fragalà; via Antonino di Sangiuliano (da piazza Manganelli a via Manzoni); salita San Camillo; via Del Colosseo; via Etnea (da via Fragalà a piazza Stesicoro); via Penninello; via Neve; via Carcaci.

Nell’area pedonale è vietata la circolazione dei veicoli a eccezione di quelli in servizio di emergenza, delle biciclette, dei mezzi al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, dei residenti diretti a garage o aree scoperte adibite a parcheggio, dei mezzi autorizzati. Si allega, infine, la mappa della zona “car-free” per le domeniche di novembre.