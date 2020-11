Nuovo Dpcm di Conte: il testo in Gazzetta ufficiale

Nuovo Dpcm di Conte: il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale oggi. A breve conosceremo tutti i dettagli e tutte le misure approvate.

Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm nella notte. Ma già a partire da ieri sono trapelate moltissime informazioni sulla bozza del testo del nuovo Dpcm.

Il testo del nuovo Dpcm del 3 novembre 2020 verrà pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Si attende con molta impazienza il caricamento del testo soprattutto per conoscere più dettagli possibili sulle varie zone in cui è stata divisa l’Italia.

Cosa prevede il nuovo Dpcm del 3 novembre

Ricordiamo che il nuovo decreto, firmato ieri 3 novembre, entrerà in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre 2020. Il testo contiene sia misure valide a livello nazionale sia misure differenziate in base alle regioni.

A livello nazionale, è stata approvato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino: ci si potrà spostare in queste fasce orarie solo per reali motivi di lavoro o di salute. Una misura che sarà valida, quindi, su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla regione in cui ci si trova.

Tra le altre norme valide a livello nazionale ci sono:

• Uso dell’autocertificazione per uscire di casa dopo le 22;

• Mostre e musei chiusi;

• Didattica a distanza al 100% per le superiori; mentre per scuole elementari e medie uso obbligatorio delle mascherine;

• Chiusura nei giorni festivi e prefestivi di medie e grandi strutture di vendita;

• Sospensione di concorsi e prove di selezione preselettive;

• Si raccomanda tutti di limitare gli spostamenti.

L’Italia divisa in tre zone

Ma la vera novità (rispetto a marzo) è la divisione dell’Italia in tre zone: gialla, arancione e rossa. Questi tre colori corrispondono a tre diverse aree di rischio, dove si applicano misure differenti.

Chiaramente, come sappiamo già, la zona rossa si identifica con una zona dove l’indice di contagio è elevato e dove si applicano le misure più restrittive. Si stabilisce la criticità di una regione tenendo conto dell’indice Rt.