Conte firma nuovo Dpcm: parrucchieri e centri estetici chiuderanno?

Firmato il nuovo Dpcm: parrucchieri e centri estetici chiuderanno? In tanti si fanno questa domanda e, finalmente, la risposta è arrivata dopo la firma del nuovo decreto di Conte.

Parrucchieri e centri estetici: cosa accadrà col nuovo Dpcm

Fino a ieri erano diverse le ipotesi su parrucchieri e centri estetici: in particolare, si pensava che sarebbero rimasti aperti, fatta eccezione per quelli che si trovavano in una “zona rossa”.

Oggi sono arrivate alcune precisazioni dopo la firma del nuovo decreto di Conte. Parrucchieri e barbieri resteranno aperti, anche se si trovano in “zone rosse”. Pare che questa piccola ma importante modifica sia arrivata in extremis. Così, pur trovandosi in una situazione di lockdown molto simile a marzo, ci si potrà recare comunque dal parrucchiere. Nell’autocertificazione, in questo caso, si potrà scrivere “ragioni di necessità”.

Il nuovo Dpcm è stato firmato ieri in tarda serata ed entrerà in vigore da domani, 5 novembre. Per quanto riguarda, invece, l’apertura dei centri estetici si attende la pubblicazione del testo del decreto in Gazzetta ufficiale.

Il nuovo Dpcm: le misure

Sono diverse nuove misure introdotte in tutta Italia col nuovo Dpcm, ma in molti casi variano da regione a regione. Tra quelle valide per tutta l’Italia c’è il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino: in questa fascia oraria, si potrà uscire di casa solo per motivi di lavoro o di salute.

Come già anticipato nei giorni precedenti, l’Italia è stata divisa in tre aree: gialla, arancione e rossa. Questi tre colori identificano tra diversi livelli di criticità della situazione epidemiologica. Sicuramente le misure più restrittive sono applicate nelle zone rosse, dove si registra un maggior numero di contagi.

In queste zone, si raccomanda di evitare gli spostamenti, se non per questioni di lavoro, salute oppure necessità. Inoltre, è stata disposta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali. Resteranno aperte, invece, le farmacie e le parafarmacie, così come tabacchi ed edicole all’interno dei centri commerciali.