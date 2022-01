Nuovo DPCM, dove non servirà il green pass? La lista completa

La pubblicazione del nuovo DPCM si avvicina: il premier Draghi e i ministri sono al lavoro per delinearne ogni misura. Cosa sarà consentito fare se sprovvisti di Green Pass?

Il nuovo DPCM è alle porte: il Presidente del Consiglio Draghi e i ministri sono al lavoro per delinearne al meglio tutte le misure. Una volta pubblicato, si allargherà ancora la lista di negozi e attività dove sarà necessaria la certificazione verde per entrare, ottenibile in versione “base” a seguito di un tampone o in versione “super” con il completamento del ciclo primario di vaccinazione o a guarigione avvenuta entro sei mesi, o in versione “rafforzata” con la terza dose booster.

Secondo l’ultima bozza del decreto, la cui firma è attesa in giornata, chi è senza green pass potrà accedere solamente in:

esercizi quali supermercati , ipermercati, minimercati, discount, anche i negozi “non specializzati”, ma solo per “soddisfare le esigenze alimentari e di prima necessità”: non sarà consentito, secondo la bozza, acquistare beni non di primaria importanza, dunque ciò esclude anche le enoteche che permettono agli avventori di potersi sedere e mangiare;

; esercizi che commerciano legna, pellet e combustibili per il riscaldamento;

per il riscaldamento; farmacie, parafarmacie ed esercizi “specializzati per la vendita di articoli medicali, ortopedici e di ottica anche non soggetti a prescrizione medica”: secondo la bozza, “è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici”;

per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura”; uffici delle forze di polizia , ma solamente per denunce o interventi a tutela dei minori, mentre saranno impossibili attività come il rinnovo del passaporto;

, ma solamente per denunce o interventi a tutela dei minori, mentre saranno impossibili attività come il rinnovo del passaporto; uffici postali e banche, ma solamente per riscuotere “pensioni o emolumenti non soggetti ad obbligo di accredito”.

Secondo la bozza del decreto, si introduce una nuova possibilità: quella dei controlli a campione da parte degli stessi titolari dei negozi, in modo tale da evitare che coloro i quali non saranno in possesso del Green Pass aggirino la norma.

Il nuovo DPCM, secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare in questi giorni: ad ogni modo, gli italiani avranno già da guardare ad una data: l’1 febbraio, momento nel quale sarà richiesta la certificazione verde per accedere in negozi, banche, poste e uffici pubblici e, infine, momento in cui le certificazioni verdi smetteranno di essere valide 9 mesi e ne varranno 6, spronando così a ricevere un nuovo booster anti-Covid.