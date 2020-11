Conte spiega nuovo Dpcm: prevista conferenza stampa

Le nuove misure anti-covid potrebbero subire uno slittamento: è quanto trapelato da alcune fonti. Ad ogni modo, bisognerà attendere la conferenza stampa di stasera per saperne di più.

In queste ultime ore, numerose fonti hanno trattato del nuovo Dpcm precisando che le misure in vigore contenute sarebbero state rese valide a partire da domani, 5 novembre 2020. Eppure, non si escluderebbe del tutto uno slittamento: secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, le nuove misure volte a contrastare la diffusione del Covid-19, entrerebbero nel vivo solo da giorno 6 novembre e sarebbero valide fino al 3 dicembre.

Tuttavia, la vera data sarebbe destinata a rimanere un mistero ancora per poco. Infatti, secondo quanto indicato anche da un post visibile sulla pagina Facebook dello stesso Premier, questa sera, alle ore 20.20, Giuseppe Conte presenterà il nuovo testo in diretta da Palazzo Chigi. Nel corso dell’attesissima conferenza stampa, il Presidente dovrebbe fornire i dettagli sulle nuove misure e, con questi, la data di entrata in vigore delle stesse.