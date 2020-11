Esenzione bollo auto Sicilia: prorogata scadenza domande

Esenzione bollo auto Sicilia: il governo proroga il termine ultimo per la presentazione delle domande. Ecco tutte le informazioni per fare richiesta.

Esenzione bollo auto Sicilia: per tutti coloro che vogliono richiedere l’esenzione, la Regione Siciliana fa sapere che il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato.

Esenzione bollo auto Sicilia: quando scadono le domande

Il governo Musumeci, su proposta dell’assessore dell’Economia Gaetano Armao, ha prorogato al 10 novembre 2020 il termine di conclusione della compilazione e della presentazione e invio delle istanze per l’ottenimento dell’esenzione dal pagamento del bollo auto anno 2020.

Tale proroga si è resa necessaria per ridurre i rischi di contagio per possibili assembramenti presso gli intermediari terzi cui devono rivolgersi i richiedenti il beneficio, non in possesso di una pec personale.

Chi può beneficiarne

Potranno beneficiare dell’esenzione i proprietari con reddito non superiore a 15.000,00 euro, che risultino al P.R.A. intestatari alla data del 14 maggio 2020, di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 o, in caso di immatricolazione successiva, di autovetture con numero di kw non superiore a 53.

Come fare domanda

Un avviso sul sito della Regione Siciliana fa sapere che restano invariate le modalità per la compilazione e l’invio delle istanze. Per presentare l’istanza il soggetto richiedente– proprietario dell’autovettura deve: