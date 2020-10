Sparatoria dopo una lite al centro commerciale: ferito un commerciante

Un commerciante è stato ferito da quattro colpi di pistola nella serata di ieri, al culmine di una lite. L'uomo si trova adesso ricoverato a Catania.

Una lite iniziata in un negozio di telefonia finisce una sparatoria, con un commerciante ferito da colpi di arma da fuoco e un arresto. Succede al centro commerciale Conforama di Riposto, nella serata di ieri, dove un commerciante è stato ferito da quattro colpi di pistola da un 19enne al culmine di una lite. Il giovane è stato bloccato dalla compagnia dei carabinieri di Riposto, mentre la vittima si trova ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, tutto sarebbe iniziato quando il 19enne, in compagnia del padre, si sarebbe stufato di attendere il genitore al di fuori di un negozio di telefonia e avrebbe litigato con una commessa. In un secondo momento, in difesa della giovane è arrivato un suo collega, a cui il giovane avrebbe tirato un pugno. Stessa sorte avvenuta al commerciante di un altro negozio, intervenuto per sedare la lite ma colpito anch’esso dal giovane. Il 19enne a quel punto sarebbe poi uscito dal centro commerciale, salvo tornare poco dopo armato con una pistola calibro 7,65, da cui sono esplosi cinque colpi. Quattro sono andati a segno, colpendo il commerciante agli arti e all’addome.