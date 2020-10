Parrucchieri, supermercati e saloni bellezza: cosa prevede il nuovo Dpcm

Il nuovo Dpcm cambierà nuovamente le abitudini degli italiani? Ecco cosa cambia per parrucchieri, saloni di bellezza e supermercati.

Con il nuovo Dpcm si mettono in campo misure più dure con lo scopo di contrastare l’avanzata del virus: tra queste, la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto e palestre e chiusure anticipate per i bar e ristoranti. Resta da chiedersi se sia ancora possibile fare la spesa senza limitazioni o prenotare un taglio di capelli.

I servizi alla persona, con riferimento a saloni di bellezza, i parrucchieri e i barbieri, non vengono intaccati dalle nuove misure: il testo del nuovo Dpcm non prevede, infatti, per loro chiusure o restrizioni.

L’ordinanza firmata dal presidente Musumeci, tuttavia, pone delle limitazioni a gestori, lavoratori e clienti degli esercizi commerciali dell’Isola. In merito ai supermercati, per esempio, l’articolo 7 inserita nel testo dell’ordinanza del 24 ottobre recita così: “Nelle giornate domenicali, l’attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie a cui si applica il vigente orario di chiusura”.