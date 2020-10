Coronavirus e trasporti pubblici: Amt annuncia le nuove regole

Amt Catania ha emanato un nuovo importante comunicato riguardante le nuove linee da seguire in seguito al Nuovo DPCM.

In seguito al nuovo Dpcm del 25 ottobre e in particolare alle nuove ordinanze del Presidente della Regione Nello Musumeci, l’Amt ha disposto le nuove misure per i trasporti.

L’Amt tramite un comunicato ufficiale fa presente le nuove linee guida conformi con quanto dichiarato dal Presidente Musumeci. Infatti, si potranno occupare solamente il 50% dei posti previsti, sia a sedere che in piedi, nei mezzi di trasporto pubblici. Con tale comunicato e tale decisione si potranno adottare tutte le misure previste e rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro, come previsto dalle vigenti disposizioni.

Per poter accedere ai mezzi amt si dovranno rispettare le seguenti regole:

Non presentare sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);

Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri passeggeri;

Indossare sempre la mascherina;

Igienizzare frequentemente le mani e non toccarsi il viso durante il viaggio;

Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro;

Sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;

Evitare di chiedere informazioni o avvicinarsi al conducente;

La capienza sarà limitata, a seconda delle indicazioni presenti nei mezzi.