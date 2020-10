Covid-19, quasi 800 casi in Sicilia: il bollettino odierno su Catania e altre province

Sale ancora il numero dei positivi nell'Isola: Palermo e Catania ancora le province più colpite, mentre sono 2 i morti nelle ultime 24 ore.

Ancora una volta si registra un incremento di casi positivi al Coronavirus in Sicilia, rispetto alla giornata di ieri, secondo gli ultimi dati rilasciati dal bollettino del Ministero della Salute. Su oltre 7.700 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, infatti, sono 796 i nuovi casi positivi al Sars Covid-19, con 98 guariti e 8 nuovi decessi.

Anche quest’oggi, le province più colpite sono quelle di Palermo (351 casi) e Catania (211 nuovi casi), cui seguono Messina (47), Trapani (60), Siracusa (24), Ragusa (49), Enna (7), Caltanissetta (28), Agrigento (19).

Sono 6 i nuovi letti occupati in terapia intensiva, mentre 7.863 persone positive restano in isolamento domiciliare e 588 ricoverate negli ospedali.

Anche nel resto d’Italia le condizioni non sono delle migliori, dove si è registrato un incremento di 880 casi rispetto alla giornata di ieri, per un totale di 16.079 nuovi positivi. Oltre 170mila i tamponi effettuati lungo tutto lo Stivale, con 66 nuovi ricoverati in terapia intensiva.

Lombardia (oltre 4mila nuovi casi), Piemonte, Campania e Lazio restano le regioni più colpite, mentre in Molise si registra un +28. Sono 136 i morti odierni in tutta Italia, con i numeri che subiscono una preoccupante impennata.