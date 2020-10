Lidl assume: posizioni aperte anche in Sicilia

Ami i lavori che prevedono un contatto con il pubblico ma hai solo un diploma? Le offerte Lidl potrebbero facilmente attirare la tua attenzione: tante le posizioni aperte, anche in Sicilia.

La catena europea di supermercati Lidl torna ad assumere. Chiunque visitasse il sito ufficiale scoprirebbe che, attualmente, gli annunci di lavoro sono ben 181.

I requisiti

Si ricercano diverse figure professionali e, con esse, variano anche i requisiti richiesti. Tuttavia, genericamente l’offerta è rivolta a laureati, diplomati e studenti. Per ricoprire il ruolo di addetto vendita, per esempio, è necessario essere in possesso del solo diploma.

Non è, poi, sempre necessario maturare esperienza nel settore. Spesso sono richiesti, tra il resto, uno spiccato orientamento al cliente e una buona attitudine al lavoro di squadra, oltre che affidabilità e flessibilità.

Le posizioni aperte in Sicilia

Lidl assume anche all’interno della Sicilia. Ecco alcune tra le posizioni più interessanti:

Operatore di filiale (part-time) a Messina; Operatore di filiale (part-time) a Messina; Addetto vendita (part-time di 8 ore domenicali) a Enna; Operatore di fililale (part-time) ad Alcamo;

Come inviare la propria candidatura