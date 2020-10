Catania, controlli in una birreria frequentata da universitari

Proseguono i controlli tra le vie della movida a Catania. Tra le ultime attività verificate dalla polizia municipale, una nota birreria frequentata da universitari.

Si intensificano i controlli a Catania, dove la polizia municipale prosegue nelle sue attività di verifica del rispetto delle norme anti-contagio. In particolare, si ricorda che a partire dallo scorso fine-settimana è vietato acquistare cibi e bevande dopo le 23 (anche se resta consentita l’attività di food delivery). Solo lo scorso weekend, le forze dell’ordine hanno provveduto a sanzionare sette attività commerciali per varie violazioni alle disposizioni delle ordinanze sindacali.

I controlli proseguono anche questa settimana. Nella segnalazione inviataci da un lettore, due pattuglie della polizia municipale hanno effettuato delle verifiche in largo Rosolino Pilo, di fronte a una birreria frequentata anche da studenti universitari. Nella foto, si può notare un gruppo nutrito di persone all’esterno del locale, chi seduto e chi in piedi. Non sono note, tuttavia, le eventuali sanzioni applicate nella circostanza.