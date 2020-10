La Regione lancia “See Sicily”: voucher e sconti per chi visita la Sicilia

La Regione Siciliana ha promosso un'iniziativa che potrà essere di supporto al settore turistico dell'Isola: si tratta di "See Sicily", che prevede sconti e voucher per i turisti che vogliono visitare la Sicilia.

In un anno come il 2020, in piena pandemia, sono tanti i settori che stanno vivendo delle difficoltà. Uno tra questi è sicuramente quello turistico, che è stato messo in ginocchio dalle limitazioni volte a garantire la minore diffusione possibile di contagi da Covid 19, ma anche dalla paura delle persone di contrarre il virus, le quali si sono spesso sentite scoraggiate dall’intraprendere una vacanza o andare in luoghi affollati.

La Regione Siciliana, la quale conta molto sui proventi del settore turistico dato che esso è fondamentale per l’economia dell’Isola, ha quindi pensato di trovare un modo per venire in supporto di questa area economica e dei suoi lavoratori. È questo il punto di partenza dell’iniziativa “See Sicily”, che mira ad incentivare le vacanze dei turisti in Sicilia. Infatti, la Regione ha lanciato un piano che utilizzerà dei fondi europei per una spesa totale di quasi 75 milioni di euro.

I fondi saranno utilizzati per acquistare voucher da utilizzare nelle strutture ricettive e turistiche siciliane. Ma la Regione sfrutterà una parte della somma per garantire anche degli sconti sui biglietti aerei per la Sicilia. Potranno usufruirne solo i turisti che decideranno di permanere almeno per 3 giorni sull’Isola e con essi si potrà pagare sia il pernottamento per i giorni successivi, che gli ingressi ai musei o ancora le quote di partecipazione ad escursioni.

Lo scopo è quello di attirare turisti in Sicilia e far girare l’economia del settore, in modo da dare nuovo slancio e supporto al mondo turistico siciliano. Le strutture interessate a partecipare potranno manifestare il loro interesse in modo da poter attivare i voucher da mettere a disposizione dei turisti. Per tutte le informazioni utili ai turisti riguardo l’iniziativa, si suggerisce di visitare il sito web turistico regionale www.visitsicily.info, nel quale si troverà una sezione dedicata all’iniziativa, comprensiva di regolamento e opportunità.