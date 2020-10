Sicilia, Musumeci prepara nuova ordinanza: novità su trasporti e matrimoni

In lavorazione la nuova ordinanza di Musumeci per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: riguarderà i trasporti, ma il governatore vuole chiarimenti anche sulla situazione matrimoni.

In arrivo nuova ordinanza da parte del governatore Musumeci, il quale vuole concentrarsi sulla questione trasporti. Lo scopo sarebbe quello di limitare il numero di posti disponibili all’interno dei mezzi pubblici urbani ed extra-urbani, in modo da ridurre il rischio di contagio attraverso l’uso de trasporti. Insieme alla riduzione dei posti, che potrebbe essere di circa il 20%, dovrebbero essere aumentate le corse in modo da garantire un servizio sicuro ma anche efficiente ai cittadini, scaglionandoli in diversi mezzi.

Tuttavia, un’altra questione che a Musumeci premi chiarire è quella della limitazione a 30 invitati per le feste di matrimonio, da lui ritenuta irragionevole. Questo nasce principalmente dal fatto che in Sicilia il settore in questione è molto attivo, e una tale limitazione comporterebbe una perdita troppo dannosa per gli interessati. Molti ristoratori e gestori dei locali si stanno infatti trovando davanti a rinvii di festeggiamenti o in situazioni per le quali non riuscirebbero a rientrare con i costi con un numero di commensali così scarso.

L’ipotesi di Musumeci è quella di adattare il numero massimo di invitati in base alla capienza del locale, in modo tale da non danneggiare troppo il settore. L’ordinanza sarebbe quasi pronta ma si aspettano novità per gli adattamenti che seguiranno dopo l’effettivo confronto con il Governo.