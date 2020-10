Vaccino Coronavirus, Oms: “I giovani non avranno la priorità”

La ricercatrice capo dell'Oms Soumya Swaminathan sostiene che il vaccino non sia prioritario per i giovani.

Le date dell’uscita di un vaccino contro il Covid-19 sono ancora incerte e si attendono maggiori informazioni. Nel frattempo a prendere la parola è la ricercatrice capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Soumya Swaminathan, che ha dichiarato che i giovani non avranno la priorità e che dovranno aspettare. Tra l’altro, sarà impossibile per il sistema sanitario garantire la vaccinazione di massa.

La ricercatrice, infatti, ha commentato così durante un evento su Twitter: “La priorità l’avranno gli operatori sanitari e quelli in prima linea, su questo siamo tutti d’accordo. Ma anche in quei casi bisognerà stabilire chi corre i rischi più alti. Poi ci saranno gli anziani“. Se i giovani non sono tra la categoria a rischio e quindi possono attendere, quanto dovranno aspettare? Almeno un altro anno. La dottoressa Swaminathanun, infatti, ha risposto dicendo che “un giovane in salute potrebbe dover aspettare fino al 2022“.