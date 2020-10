Coronavirus, due nuovi casi al Tribunale di Catania

Scoperti due nuovi casi di Coronavirus a Catania, questa volta presso il Tribunale di Giustizia. I positivi sarebbero un avvocato e un giudice.

Continuano ad aumentare anche a Catania i nuovi casi di Coronavirus e, dopo il focolaio scoperto al reparto di Cardiologia del Policlinico, arriva la notizia di due positivi al Tribunale di Catania. Si tratterebbe di un un giudice e di un avvocato. A darne la notizia, lo stesso ordine degli avvocati di Catania.

“Abbiamo appreso – si legge in una nota su Facebook – che il giorno 13 ottobre scorso un dipendente dell’ufficio del Giudice di Pace Penale di Catania è risultato positivo al Covid19 ed è stato posto in quarantena. Anche un giudice onorario in servizio presso la Quinta Sezione Civile del Tribunale, tre giorni addietro, è risultato positivo al Covid19 ed è stato posto in quarantena. L’ultima udienza tenuta da quest’ultimo risale al 25 settembre scorso. In entrambi i casi sono state allertate le Autorità competenti“.