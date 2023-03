Covid, calano ancora i contagi in Sicilia: i dati della settimana

Covid Sicilia: i dati dell'ultima settimana di febbraio presentano un ulteriore calo dei contagi.

Covid Sicilia: secondo quanto riportato dai dati del “Dasoe” (dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico), nell’Isola si è verificato un netto calo di nuovi casi nell’ultima settimana di febbraio, dal 20 al 26. I nuovi casi positivi diagnosticati sono stati 1.380 ovvero l’11,76% in meno con un’incidenza di 29 casi ogni 100 mila abitanti. Le province con il tasso più alto di positivi sono quelle di Trapani, Messina e Palermo mentre la fascia di età più a rischio è quella degli over 90. Calo anche per quanto riguarda le nuove ospedalizzazioni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, i dati attuali sono i seguenti:

: 61.970 i bambini con ciclo primario completato, pari al 20,11 %; target over 12: i vaccinati con almeno una dose 90,99%, soggetti con ciclo primario completato 89,61%.

Non hanno effettuato la terza dose, pur avendone diritto, 1.120.658 di cittadini. vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.773.984 pari al 71,23% degli aventi diritto. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 9.779.