Catania, rapina in una gioielleria del centro: caccia a uno dei due ladri

La rapina è avvenuta questa mattina in una nota gioielleria del centro storico di Catania. Manette ai polsi per un rapinatore. Il complice, invece, è ancora in fuga.

Questa mattina è stata presa d’assalto da due rapinatori una gioielleria in Via Umberto. I due rapinatori sono riusciti a mettere a segno un colpo, portando con sé oro e contanti, per un totale di 900 euro. A volto scoperto, si sono finti interessati all’acquisto di alcuni gioielli, ma all’improvviso hanno bloccato il proprietario e legato i polsi a un dipendente con le fascette di plastica. Subito è stato allertato il 112 che tempestivamente è intervenuta sul luogo della rapina con una pattuglia del nucleo Radiomobile dei carabinieri del comando provinciale di Catania.

Si sono messi subito sulle tracce dei due rapinatori e dopo un inseguimento sono riusciti a fermarne uno e a recuperare tutta la refurtiva. L’uomo fermato è un giovane 22enne. Il complice, invece, è ancora in fuga.