Meteo Sicilia, torna il maltempo: previsti temporali anche a Catania

La pioggia torna a battere in Sicilia: secondo le previsioni meteo, l'Isola sarà colpito da un'ondata di maltempo.

La pioggia torna a battere in Sicilia, dove sono previste intense precipitazioni. Come anticipato da 3b meteo, sta per arrivare un’ampia circolazione ciclonica che colpirà l’Italia.

Questo fenomeno determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche nelle varie regioni del Sud. La circolazione ciclonica pare arriverà a toccare soprattutto le zone costiere della Sicilia, in particolare nelle province di Trapani, Palermo e Messina. Ma anche nelle aree interne e centro-orientali è previsto l’arrivo di precipitazioni. I venti saranno moderati, raggiungeranno raffiche di 70-80 km/h nella zona del palermitano e del messinese.

Anche a Catania sono previste intense precipitazioni nella giornata di domani, 15 ottobre. Per eventuali criticità, si attende sempre il bollettino con tutte le indicazioni da parte della Protezione civile.