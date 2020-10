Giornate FAI d’Autunno 2020: date e appuntamenti a Catania e provincia

Giornate FAI d'Autunno 2020: torna l'appuntamento con la cultura e le bellezze del territorio a Catania e provincia. Ecco le date di quest'anno.

Giornate FAI d’Autunno: a ottobre, come ogni anno, in tutta Italia torna l’appuntamento con la cultura e la bellezza, alla ricerca di luoghi da scoprire attraverso occhi nuovi e prospettive insolite. Si terrà domani, martedì 12 ottobre, alle ore 10.00, presso Palazzo della Cultura (Via V. Emanuele 121, a Catania) la conferenza stampa di presentazione, a cura della delegazione etnea del Fondo Ambiente italiano e della sua sezione Giovani.

Per l’occasione il capo delegazione di Catania Maria Licata e il capo gruppo FAI Giovani Silvia Majorana, illustreranno i dettagli del programma che si snoderà nei prossimi due fine settimana di ottobre: sabato 17 e domenica 18, per proseguire il 24 e 25 ottobre.

Quest’anno occhi puntati sul Cimitero di Catania, con il percorso che partirà da “I tre cancelli”, alla scoperta del Viale degli Uomini Illustri, delle opere d’arte e dei monumenti omaggio, con l’Associazione territoriale Guide Turistiche presieduta da Giusy Belfiore. Si proseguirà il week-end successivo con le “Antiche Vie dei Castelli”, per conoscere storie, risorse e scrigni segreti grazie ai giovani Ciceroni delle scuole, con molteplici percorsi che interesseranno il territorio etneo.

Saranno presenti domani: l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina; l’assessore alla Cultura del Comune di Catania Barbara Mirabella; l’assessore ai Servizi Cimiteriali, Infrastrutture, Mobilità del Comune di Catania Giuseppe Arcidiacono e il Dirigente responsabile del Cimitero monumentale di Catania Marina Galeazzi.