Asintomatici “liberi” dopo 21 giorni anche se positivi: la nuova misura

Coronavirus: dopo 21 giorni gli asintomatici saranno "lieri" anche se positivi. Ecco la nuova misura approvata nella riunione del Cts.

Novità per gli asintomatici che non riescono a negativizzarsi: avranno modo di finire il periodo di quarantena comunque dopo 21 giorni. È una delle misure approvate nella riunione del Cts che spiega: “Nei casi asintomatici l’isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione”.

In breve, se dopo dieci giorni l’asintomatico risulta ancora posivito al Covid, dovrà effettuare ulteriori 7 giorni di isolamento, sottoponendosi in seguito ad un nuovo test. Laddove ci fosse una nuova positività, sono previsti altri 4 giorni di quarantena ed un ultimo tampone molecolare. Anche se positivo, sarà ritenuto “libero”.